Una classe bancària

Actualitzada 23/06/2021 a les 06:16

Amb sessions de sis hores diàries de dilluns a dijous hi ha temps per a tot. Fins i tot per impartir classes sobre conceptes bancaris. Ahir, a petició del president de la sala, Enric Anglada, l’ex-conseller general de BPA Joan Pau Miquel va explicar de manera “planera” les diferències entre una transacció, una transferència i una compensació. L’objectiu? Explicar que per a Joan Pau Miquel no és el mateix un intercanvi que una compensació, dos conceptes que en l’aute de processament s’equiparen. Amb una explicació planera i pedagògica, amb exemples inclosos, Miquel va exposar que el banc no tenia manera de conèixer que un client feia una compensació perquè, a diferència d’un traspàs o una transferència, l’entitat no tenia constància dels acords dels clients. L’exemple el va fer amb una persona real: Rafael Pallardó. “Imaginem que Pallardó es troba un client de BPA que necessita 50.000 euros a Barcelona i té els diners a Andorra. I alhora Pallardó necessita fer una transferència des d’Andorra a un altre país. Aquest client li diu: ‘Dona’m a mi els 50.000 euros i jo ja et pago la factura des d’Andorra.’ Aquest senyor se’n va amb la factura al seu banc i diu que vol pagar la factura de 50.000 euros per exemple a la Xina. El senyor Pallardó hauria fet una compensació. Jo com a banc no tinc dos clients que estan operant, en tinc només un que fa una transferència a la Xina. Hi ha una desvinculació entre l’ordenant i el beneficiari però els diners en cap cas viatgen per la frontera”, va exposar Miquel. Com que la temàtica no és senzilla, l’exbancari va insistir en vàries ocasions: “Si tenen una pissarra els ho podré explicaré millor.”