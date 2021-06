El Govern pretén conèixer si hi ha una bretxa impositiva i encarrega el càlcul a l’Institut d’Economia

de Barcelona

La transformació d’Andorra ha estat vertiginosa en pocs anys, fins al punt que de ser un país refugi per a diners forans, el nou escenari fa que el ministeri de Finances hagi decidit conèixer de manera fefaent quin és el grau de compromís dels obligats tributaris amb els impostos vigents.



Aquesta és la conclusió que s’extreu del conveni que es va signar ahir amb l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) per avaluar la bretxa fiscal al país, segons un comunicat del Govern. En concret té una durada de tres anys i ha de servir per avaluar la bretxa fiscal existent en diferents