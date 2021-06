Actualitzada 23/06/2021 a les 06:20

Les Nits d’estiu als museus tornen aquest any els vespres del 2 de juliol al 18 de setembre amb un marcat caràcter autòcton. El Museu Carmen Thyssen Andorra, MW Museu de l’Electricitat, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i el ministeri de Cultura s’han unit per oferir un programa de 45 activitats, gran part de les quals seran gratuïtes, per tenyir de festa cultural les nits d’estiu.