Rebutjat un recurs dels Cierco per l'acció social de responsabilitat de BPA

Actualitzada 23/06/2021 a les 11:31

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs de súplica presentat per Higini i Ramon Cierco contra el rebuig del recurs d'empara que havien plantejat el 18 de maig passat. El fons de la causa que va arribar al març a l'Alt Tribunal és la reclamació dels exmàxims accionistes de BPA per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, per obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut arran de la demanda formulada des de la societat Banca Privada d’Andorra, SAU (BPA, SAU) contra els antics membres del consell d'administració de l'entitat bancària quan va ser intervinguda el març del 2015: Higini i Ramon Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Ricard Climent Meca, Frederic Borràs Pàmies i Bonaventura Riberaygua Sasplugas. L'acció des de BPA "exercitava l'acció social de responsabilitat, prevista a la Llei 20/2007 de societats anònimes i de responsabilitat limitada, per un import de 479 milions d'euros, segons recull del BOPA.

Les defenses dels afectats "van articular qüestions de prejudicialitat penal i administrativa, demanant la suspensió d'aquestes actuacions civils fins a la resolució dels diferents procediments penals i administratius en curs" sobre BPA i el 23 d'octubre del 2019 el Tribunal de Batlles va desestimar aquestes prejudicialitats penals i administratives i va decidir continuar la tramitació de la causa. La sala civil del Tribunal Superior va rebutjar el recurs d'apel·lació contra la sentència de la Batllia i el cas va acabar al Constitucional que desestima per dues vegades la petició d'empara dels màxims accionistes de BPA.

Els germans Cierco demanaven al TC l'empara sol·licitada declarant la vulneració dels drets, l'anul·lació de la resolució impugnada i que retrotragués les actuacions al moment processal anterior a la decisió motiu de la causa.