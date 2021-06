El centre comercial Epizen obrirà a finals d'any

Actualitzada 23/06/2021 a les 13:25

El grup empresarial Pyrénées ha presentat aquest matí en roda de premsa el nou centre comercial lauredià. La companyia preveu que la instal·lació comenci a funcionar al desembre, entre el pont de la Puríssima i l'inici de les festes de Nadal. Sota el nom Epizen, l'antic Punt de Trobada, situat entre la parròquia de Sant Julià de Lòria i la frontera hispanoandorrana, té l'objectiu d'esdevenir una icona comercial i de crear una nova era del Retail al país a través de la innovació i el futurisme en la composició de l'edifici. El director de Marketing i Digital de Pyrénées, Angel Alonso ha exposat durant la presentació del nou projecte que l'edifici compatarà amb una façana tèxtil de doble pell que recobrirà la part frontal de la infraestructura, la qual actualment es troba en procés de desmantellament per adequar-hi el nou estilisme, i que estarà retroiluminada per donar més dinamisme a l'espai. "Composada per estructures inspirades en l'origami, futuristes i amb un alt component mediambiental i d'alt rendiment per fer més sostenible l'edifici i obtenir una millor relació amb la natura que l'envolta", ha indicat.Alonso també ha comentat que el nou disposarà de dues plantes soterrades de pàrquing i una intermèdia a la tercera planta per donar accés a les instal·lacions superiors. "L'aparcament comptarà amb més de quaranta punt de recàrrega de vehicles elèctriques per donar servei als automòbils sostenibles i també s'estudia la instal·lació de fonts d'energia renovables per incrementar la sostenibilitat del nou espai", ha apuntat. Entre els punts més destacats presentats aquest matí, el director de Marketing ha fet èmfasi en la nova vida que el grup empresarial vol donar a la terrassa de l'edifici, un indret que Pyrénées vol destinar a impulsar l'oci i la vida al nou centre comercial, a través de la realització d'espectacles culturals, musicals i la possible celebració d'algun mercat. "Volem dinamitzar molt la zona, que hi passin coses, que hi hagi rotació i esdevingui un espai familiar per a totes les edats", ha dit.Alonso ha posat de manifest que la instal·lació disposarà de les millors marques mundials en la seva categoria i també oferirà servei 'smart' per cobrir les necessitats actuals de la població i dels clients, així comptarà amb espais dedicats a l'alimentació, la perfumeria, la restauració, entre altres . En aquest sentit, ha destacat que un dels aspectes forts del nou projecte és la voluntat del grup d'incentivar l'arribada de turistes per fer les seves compres i "poder passar el dia al centre gràcies a l'oferta d'oci de la qual disposarà". Tanmateix, ha posat en relleu que el canvi d'imatge i de sentit de l'establiment també obeeix a la intenció d'atreure públic andorrà per "equilibrar l'oferta i que deixi de ser un lloc de pas on anar a comprar, que esdevingui un espai on poder fer diverses activitats". Per cloure, el director de Marketing ha exposat que, tot i que encara manquen diversos serrels per tancar, el centre comercial tindrà més treballadors dels que hi havia contractats a l'antic Punt de Trobada.