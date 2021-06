Promoció d'allotjament i sopar a Casa Vicens per només un euro

Actualitzada 23/06/2021 a les 06:11

Els gestors de la Casa Vicens, dissenyada per Antoni Gaudí i adquirida per MoraBanc el 2014, han arribat a un acord amb la plataforma Airbnb per oferir una nit d’allotjament per a dues persones per només un euro. La promoció serà durant la propera tardor i inclourà un sopar inspirat en el reputat arquitecte, esmorzar en un jardí privat i una visita guiada.La reserva es podrà fer dilluns 12 de juliol a les 16 hores amb dos requisits: que les dues persones siguin majors de 18 anys i que convisquin juntes, per preservar la bombolla.La joia de la casa és la sala de fumadors. Espai destinat només per als homes al segle XIX, on xerrar després del menjar, és una de les sales més belles i complexes de la Casa Vicens. Malgrat que es pugui creure que es tracta de ceràmica, les decoracions de les parets estan fetes amb paper maixé (sistema patentat per Hermenegildo Miralles).