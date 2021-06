Macron destaca l'avaçament del procés de vacunació a Andorra

Actualitzada 23/06/2021 a les 12:17

s primordial a mesura que s’acosta la temporada d’estiu i sé el lloc que ocupa el turisme en la vida econòmica andorrana".

El copríncep francès Emmanuel Macron ha destacat a través de les xarxes socials, l'avançament del procés de vacunació a Andorra després de la reunió que va tenir dilluns amb Xavier Espot, cap de Govern, i Roser Suñé, síndica general. Macron ha fet palesa la solidaritat entra ambdós països "des del principi de la crisi, la solidaritat no ha deixat de caracteritzar les nostres relacions. França ha enviat 18.000 vacunes i en lliurarà pròximament 12.000 més". El copríncep també destaca que la millora de la situació sanitària ha permès organitzar la represa de la mobilitat "éDurant la trobada institucional, la segona al Palau de l'Elisi, Espot i Suñé es van mostrar optimistes sobre la situació sanitària i la campanya de vacunació, on el 57,8% de la població vacunable ja ha rebut la primera dosi i el 36,8% ha completat la pauta. Tant el cap de Govern com la síndica general van agrair a Macron les 18.000 dosis de vaccins facilitades per França.