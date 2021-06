La meitat de la població ha rebut una dosis de la vacuna

Actualitzada 23/06/2021 a les 18:34

Les 1.186 primeres dosis administrades ahir al centre de vacunació eleva el total de persones que han rebut una inoculació al 50% de la població general sobre el total d'habitants estimats al país, segons ha destacat la secretària d'Estat de Salut. Helena Mas ha informat que hi ha 41.092 ciutadans amb una injecció administrada, que representen un 61,5% del total de 66.000 vacunables, i el global de persones amb la pauta d'immunització completada ascendeix a 24.785 amb les 3 que es van posar ahir. Aquesta dada suposa un 37,1% del total de vacunables i un 31,8% si es calcula sobre la població del Principat.Mas ha remarcat que les inscripcions a la plataforma per vacunar-se han pujat en 1.180 registrats des de la setmana passada que deixen el total d'apuntats per posar-se el vaccí en 48.852. I ha incidit que en aquest global no figuren els sanitaris que van ser els primers immunitzats ni les persones que han passat la infecció fa menys de 180 dies que no poden rebre encara el fàrmac.La secretària d'Estat ha indicat que queden poques unitats de primeres dosis de Pfizer per seguir vacunant i que el centre de vacunació de la plaça de braus tancarà uns dies per reobrir el 30 de juny quan s'han d'administrar segones injeccions. I tornarà a interrompre l'activitat per posar de nou segones dosis a partir del 5 de juliol segons la previsió feta pel ministeri de Salut. Helena Mas ha comentat que no hi ha cap data concreta per al subministrament de vaccins que han d'arribar des de França, Espanya i Portugal.Salut ha detectat 6 contagis de Covid nous des d'ahir amb un total de 13.873 afectats per la infecció des de l'inici de la pandèmia i 58 casos actius, 3 menys que ahir. L'hospital segueix sense ingressats des de fa un mes i empitjora lleurament la incidència als centres educatius amb un grup tancat totalment i cinc amb parts dels alumnes confinats a casa.