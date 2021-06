La Massana inaugura les Berques d'Arinsal com a zona de lliure accés

Edu Comellas

Actualitzada 23/06/2021 a les 16:57

El comú de La Massana ha portat a terme la reforma integral del circuit de les Berques d'Arinsal, transformant-lo en una zona de lliure accés, amb diferents pistes per practicar la bicicleta, els patins i l’skate. L'espai, segons informa l'ens comunal, estarà obert aquest divendres, 25 de juny, tot i que els usuaris ja n'estan fent ús a mesura que van acabant els treballs de construcció dels circuits.La zona esportiva, que ocupa uns 6.000 metres quadrats, consta de cinc zones: el circuit de bmx, un recorregut de sentit únic que ja existia i que ara s’ha ampliat i millorat; el dirt jump, per fer figures acrobàtiques amb bicicleta; el pump track, amb salts i peralts per fer amb bicicleta, patinet o monopatí; la zona trial, amb obstacles naturals i artificials; i el recorregut de cross country, que es pot fer amb bicicleta de muntanya a l’estiu i amb raquetes a l’hivern.