La mascareta, una opció el curs que ve

Actualitzada 23/06/2021 a les 05:48

El curs està a punt d’esgotar-se. La fi és imminent per als alumnes de segona ensenyança, batxillerat i formació professional, que acaben les classes aquest divendres, mentre que els més petits encara acudiran a les aules la setmana vinent. Ha estat un curs de convivència amb la pandèmia, de grups bombolla, mascaretes, cribratges, confinaments.. i ara per ara el ministeri d’Educació és caut respecte a com serà el següent. Ahir Ester Vilarrubla va acudir a l’escola de segona ensenyança d’Encamp, on els alumnes havien preparat un acte de comiat del curs, i va manifestar que es treballa en tres escenaris i que el definitiu el definirà la situació epidemiològica del moment. Tres escenaris que van des del més estricte, que és el que s’ha viscut aquest curs, a un d’intermedi que permeti no usar mascaretes en alguns espais, i un darrer “molt més relaxat” que s’aplicaria si la situació epidemiològica al setembre fos la que hi ha actualment.“S’han treballat els diferents escenaris juntament amb el ministeri de Salut, per poder-los aplicar en funció de les dades sanitàries que es tinguin en aquell moment”, va assenyalar la màxima responsable d’Educació, que va afegir que l’experiència que s’ha acumulat aquest curs servirà perquè “ens permet poder reaccionar molt més ràpidament i amb la certesa que els protocols funcionen”.La ministra va felicitar la comunitat educativa per un curs complex en què finalment s’ha aconseguit la fita de mantenir les classes presencials. “Als docents, per treballar més que mai, a les famílies, per confiar i portar els infants a les escoles, i als alumnes, per afrontar una situació que no ha estat gens fàcil per a ells.” Vilarrubla va remarcar que gràcies als protocols dissenyats, amb cribratges setmanals, grups bombolla o l’ús de mascaretes, “hem aconseguit que les escoles siguin espais segurs i puguem acabar el curs amb cap centre tancat”.Totes les escoles havien preparat ahir actes de tancament del curs per agrair que les classes s’hagin pogut fer presencialment malgrat la pandèmia. La ministra va acudir a Encamp, un centre especialment afectat pel virus a l’arrencada del curs quan va haver de tancar un parell de setmanes per la proliferació de contagis. Ahir els alumnes van preparar un mural i van participar en un aplaudiment, tot desitjant la tornada a la normalitat el curs vinent. “És el gran desig, ajuntar-nos una altra vegada i fer la vida normal que fèiem abans”, van explicar.