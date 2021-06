Actualitzada 23/06/2021 a les 19:57

Tot i que el temps no està acompanyant, no es detenen els actes previstos per a la revetlla de Sant Joan. Aquest migdia, la flama del Canigó ha arribat a Andorra la Vella, la parròquia amfitriona. A les 19 hores, s'ha fet la recollida de la flama a la Plaça del Consell, en un acte on hi han estat presents diverses personalitats del comú.