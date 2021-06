Govern commemora el dia del treballador públic el 27 de juny

Actualitzada 23/06/2021 a les 18:38

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha explicat aquest dimecres, que Andorra s’adhereix a la commemoració anual del dia del treballador públic, el 27 de juny. El Govern ha impulsat una campanya que es podrà veure a través de les xarxes socials oficials amb l’objectiu de reconèixer la tasca dels treballadors públics en la societat andorrana, en especial en el context de pandèmia.

La campanya vol visibilitzar la tasca dels treballadors públics i la seva vocació de servei. Tal com ha dit Jover, el missatge té la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença del treballador dins l’Administració general i els cossos especials i de posar en valor al treballador públic dins la societat.

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, la licitació d’un concurs per a l’adquisició d’un vehicle polivalent per a l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX). Segons ha explicat el ministre Eric Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, la proposta s'enfoca a un camió bolquet equipat amb estenedora de fundents hidràulica i pala orientable per treure neu. El camió objecte del present concurs substitueix l’actual camió saladora del sector COEX nord i ha de servir tant per l'hivern com per l'estiu i té com objectiu millorar els estris del departament.La licitació es fa mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 28 de juliol del 2021 al Servei de Tràmits del Govern en horari d’atenció al públic.