França enviarà 12.000 vacunes més a partir del juliol i seran de Moderna

Actualitzada 23/06/2021 a les 05:36

França ha enviat 18.000 vacunes des que va arrencar la campanya d’administració del vaccí i tot i que el compromís inicial era que fossin de Moderna les dificultats logístiques amb el laboratori ho han impedit i finament s’ha subministrat AstraZeneca. Ahir, en la reunió que el cap de Govern va mantenir amb el primer ministre gal, es va abordar la qüestió –Espot va tornar a agrair la cooperació francesa– i la remesa que encara queda pendent d’enviar sobre la base del conveni subscrit entre ambdós països: 12.000 vaccins més que han d’arribar durant el tercer trimestre de l’any, a partir, doncs, del juliol. I ja han de ser de Moderna.“Avui [ahir per al lector] hem acabat de fixar els calendaris previstos per desbloquejar el conveni amb Moderna”, va comentar Espot, que va afegir que no hi ha d’haver problemes amb el subministrament. “Tenim inputs que el laboratori complirà els calendaris i tot està en bona via”, va subratllar. En aquest sentit, va recordar que “entre les vacunes de França, Espanya i Portugal i les que han d’arribar a través de Covax no sé si sobraran vacunes, el que és clar és que no ens en faltaran”.La campanya de vacunació segueix avançant al Principat i amb les primeres dosis inoculades dilluns (1.239) el percentatge de població vacunable que almenys ha rebut una punxada ascendeix al 60,46%. Són en total 39.906 persones de les 66.000 que Salut estima que s’han d’immunitzar. Les persones amb la pauta completa ja són 24.782, un 37,54% dels ciutadans que s’haurien de vacunar. Salut està administrant aquesta setmana primeres injeccions de Pfizer a la franja de joves de fins a 30 anys i segones dosis d’AstraZeneca.I en paral·lel a l’avenç de la vacunació va la millora de la situació epidemiològica. El ministeri de Salut va comunicar ahir que els contagis detectats des de dilluns eren tres, amb 13.867 infectats des de l’inici de la pandèmia, i 61 casos actius, onze menys que els que hi havia dilluns. Les persones recuperades van pujar a 13.679, amb 14 altes noves.Als centres educatius va baixar la incidència del virus i el balanç era de cinc aules amb aïllament parcial i quatre grups en vigilància passiva.