Els hotels registren una ocupació del 56% el cap de setmana

Actualitzada 23/06/2021 a les 06:23

L’ocupació hotelera el darrer cap de setmana es va mantenir estable, situant-se per sobre del 56% amb aproximadament 43 establiments actius. Des de la Unió Hotelera (UHA) van informar ahir a través d’un comunicat que els volums de reserves als allotjaments es troben en línia “del que esperàvem”, encara que el percentatge resulti inferior a l’assolit durant el cap de setmana del 12 i 13 de juny, en què es va superar el 62% d’ocupació als hotels del país que integren l’entitat.Quant a les xifres registrades entre setmana, el director de la UHA, Jordi Pujol, va manifestar que els percentatges “segueixen la mateixa línia, entre un 35% i un 40%”, havent assolit un 39,70%, un nombre una mica superior al registrat les setmanes prèvies, i augura que “arribem a final de mes i que les ocupacions a poc a poc vagin sent superiors a les actuals”. “Entrem en una setmana important per al sector perquè comença el festival Andorra Mountain Music i l’arribada de l’estiu i el juliol”, va afirmar.Per cloure, el director de la patronal hotelera va assenyalar que amb el possible increment de les reserves pels volts d’aquesta setmana i la finalització de les suspensions temporals de contracte laboral (STCT) i les reduccions de la jornada laboral (RJL), el sector preveu que augmentin el nombre d’establiments hotelers que recuperin l’activitat.