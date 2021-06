El cos de policia emet 140 multes en el marc de la campanya de la ITV del juny

Actualitzada 23/06/2021 a les 06:15

La policia va comunicar que entre el 7 i el 20 de juny va realitzar un total de 315 controls de circulació, en el marc de la campanya sobre ITV, targeta de transport, cinturó i telèfon mòbil. D’aquests van derivar un total de 88 sancions, relatives als articles objecte de la present campanya, les majoritàries, 50 en total, per circular sense el distintiu d’ITV en vigència, 28 sancions per conduir sense portar degudament cordat el cinturó de seguretat i 10 per utilitzar telèfons o un acte similar durant la conducció. A banda dels controls de la campanya específica es constaten 52 sancions més: 12 multes per no presentar el rebut de l’assegurança tot i tenir-la, 11 per no respectar la senyalització horitzontal, vuit per conduir un vehicle andorrà amb permís estranger sent resident de més de sis mesos, quatre per no presentar permís de conduir malgrat tenir-lo i tres per circular amb pneumàtics en mal estat, entre d’altres.