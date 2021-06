El Constitucional admet estudiar el recurs dels inspectors de Treball per les guàrdies

Actualitzada 23/06/2021 a les 12:36

El Tribunal Constitucional ha decidit admetre a tràmit el recurs d'empara interposat pels inspectors de Treball contra la sentència de la Batllia que va desestimar l’acció que van fer el 2018 pel decret del Govern que modificava el Reglament de sistemes de compensació, i va establir una remuneració diferent per a les guàrdies forenses. Al recurs s’havien adherit el Sipaag i el CFPA.Els inspectors sol·licitaven que es modifiqués el reglament en el sentit d’incorporar al seu article 3 la guàrdia que presten els inspectors i les inspectores de Treball i revisar la seva remuneració seguint els criteris emprats per al càlcul de la guàrdia forense, amb la regularització corresponent. La sentència apel·lada pel Tribunal Superior va desestimar una primera demanda, declarant que tant el decret com la resolució del 2018 eren ajustades a dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa.Ara el TC admet estudiar el recurs en el qual demanen que declari la vulneració del dret a la jurisdicció en la sentència de l'abril, que anul·li la resolució objecte de recurs i que retrotegui les actuacions al moment anterior al pronunciament de la sentència impugnada, per tal que es modifiqui la reglamentació en els termes ja demanats.