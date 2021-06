Denegat l'arrest domiciliari sense fiança a l'autor de l'atropellament mortal a l'avinguda Tarragona

Actualitzada 23/06/2021 a les 14:30

El conductor que l'agost passat va atropellar mortalment un altre home a l'avinguda Tarragona de la capital va recórrer al Tribunal Constitucional per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reclamant que l'Alt Tribunal ordenés a la jurisdicció ordinària que se li substituís la presó provisional per una mesura d'arrest domiciliari amb control monitoritzat o bé la llibertat provisional prèvia prestació d'una fiança i amb l'entrega del passaport. El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs.El passat 1 de febrer el Tribunal de Corts va substituir la presó provisional de l'acusat per l'arrest domiciliari però imposant-li una fiança de 150.000 euros i l'entrega del passaport. El recurrent va rebutjar la mesura, que considera desproporcionada perquè entén que el pagament d'una fiança ha de ser a canvi de la llibertat, no de l'arrest domiciliari. En resposta al recurs interposat al Constitucional, el Tribunal de Corts va apel·lar a la gravetat del delicte –que pot suposar fins a 16 anys de presó–i al risc de fugida del processat, que té la feina i la família a Barcelona i cap arrelament al país. Corts apunta que la imposició d'una fiança era "una mesura necessària per reforçar la mesura substitutiva de la presó provisional i garantir que el processat no aprofités la situació d'arrest, tot i el control monitoritzat, per sostreure's a l'acció de la justícia".El Constitucional resol que les decisions de la Batllia i el Tribunal de Corts en relació a les mesures de substitució de la presó provisional són proporcionades. Sobre la discussió en relació a la fiança, sosté que Corts "sens dubte ha tingut present les quantitats fixades per a supòsits semblants".