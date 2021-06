Deixar enrere el blanc i negre

El Comú de Sant Julià de Llòria és l’únic del Principat que continua mantenint el codi de vestimenta formal durant la celebració dels consells de comú.

La proposta sobre el vet dels tatuatges al Consell General ha portat cua i aquesta setmana la polèmica està servida. La imposició o no de normes sobre els complements estètics o codis de vestimenta és habitual en determinades institucions públiques. De fet, al Principat s’arrosseguen algunes normes d’ús i tradició en algunes corporacions. Sense anar més lluny, a Sant Julià de Lòria, per exemple, es reclama encara als consellers el fet de vestir de blanc i negre durant les sessions de consell de comú. “És un costum arrelat que forma part de la normalitat institucional. Tot i això, no veuria