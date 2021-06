Cultura subvenciona 72 projectes artístics aportant 180.000 euros

Actualitzada 23/06/2021 a les 18:21

El ministre Jover ha informat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que el Govern ha aprovat l'adjudicació de les subvencions culturals per a projectes de l'any 2021. La convocatòria d'enguany té una dotació pressupostària total de 180.000 euros, el que representa un increment de 30.000 euros més que l'any passat. Enguany són 72 del total de 87 projectes presentats els que formen part d'aquest pla de suport. L'executiu els ha integrat en diferents modalitats: 2 projectes artístics de les arts escèniques i música, 20 de les arts plàstiques i visuals, 10 editorials, 5 divulgació cultural, 4 per projectes de difusió cultural privats, 1 per creació literària.El consell de ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, el conveni per formalitzar la col·laboració entre el Govern i l'associació Velles Cases Andorranes per acabar la rehabilitació del vehicle Fargo. En aquest sentit, l'acord estipula que l'associació cedeix a títol gratuït la propietat a l'executiu, sense perjudici que aquest pugui ser dipositat temporalment en espais de titularitat comunal i fins i tot privada. El Ministeri de Cultura i Esports, mitjançant el Departament de Patrimoni Cultural, inclourà l'autocar Fargo en el seu inventari de béns moblesEn aquest context, Govern participa de manera activa en la rehabilitació de l'autobús aportant la quantitat de 10.000 euros. Els fons es destinaran als treballs de planxisteria i pintura, a la rehabilitació de les rodes i al sanejament del vehicle per fer-lo apte per a ser traslladat.El conveni segueix els terminis acordats a tres bandes entre el Ministeri, l'associació i el comú d'Escaldes-Engordany que van acordar donar suport conjunt per a la rehabilitació del vehicle.