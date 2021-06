Actualitzada 23/06/2021 a les 11:23

Refugi guardat de Juclar, de l'1 de juny al 30 de set. Situat a 2310m d'alçada al costat dels estanys de Juclar.

Us recomanem que us informeu de les mesures abans de reservar, a la seva web

S'ha publicat al BOPA l'adjudicació d'aquest servei.

El comú de Canillo ha fet pública l’adjudicació per a la gestió i explotació del refugi guardat de Juclar en el BOPA d'avui per 4.200€ anuals. L'ens comunal ha adjudicat a Roger Ferrer Garcia i Maria Alejandra Bortoni la contractació per a la gestió i explotació de l'espai de restauració durant dos anys des de la signatura del contracte; prorrogable per anualitats, fins a un màxim de 4 anys. El regufi, que es troba a 2.310 metres d'alçada al costat dels estanys de Juclar, estarà obert de l'1 de juny al 30 de setembre.