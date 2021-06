Actualitzada 23/06/2021 a les 10:58

El Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria va acollir el cap de setmana passat el Campionat d'Andorra Infantil 2021. Segons informen, malgrat les restriccions a causa de la Covid-19 hi va haver molt bona participació amb prop de 100 competidors dels Clubs de Taekwondo del Principat. En aquesta edició van comptar amb el cos arbitral català i el seu director per donar més qualitat a la competició.En aquest esdeveniment, el Taekwondo Club Andorra va ser el campió per equips amb 13 medalles d'or, 12 de plata i 15 de bronze, en segon lloc es va classificar el Taekwondo Club Ordino amb 7 ors, 4 plates i 6 bronzes i en tercer lloc el Club Principat d'Escaldes amb 2 ors, 5 plates i 2 bronzes. A més, la federació informa que els millors competidors del campionat formaran l'equip andorrà per participar en el Campionat d'Espanya de Clubs infantil al mes de setembre a Benidorm.