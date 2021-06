BPA va aturar l'operativa d'intercanvis instat pel Banc d'Espanya

Actualitzada 23/06/2021 a les 14:54

Banca Privada d'Andorra va decidir aturar l'operativa d'intercanvis l'estiu del 2011 després que el director general d'intervenció del Banc d'Espanya advertís l'exconseller delegat de l'entitat, Joan Pau Miquel, que "no volem tenir problemes amb clients espanyols a Andorra". Miquel ho ha explicat aquest matí durant la setena jornada del judici per la causa primera de BPA i ha emmarcat el suggeriment del Banc d'Espanya dins d'una "recomanació cordial" de l'alt directiu del veí del sud. Una recomanació que BPA va fer seva en plena operació d'adquisició de Banco Madrid. Al setembre d'aquell any l'entitat va introduir la restricció en els intercanvis d'efectiu entre clients, unes operacions que "estaven sota el control del banc" per evitar blanqueig de capitals i que eren "eficients" per als clients.