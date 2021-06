Augment de les reserves a les agències per la vacunació

Actualitzada 23/06/2021 a les 06:24

El bon ritme de la campanya de vacunació ha fet proliferar el nombre de reserves per a aquest estiu a les agències de viatges. Ho va manifestar la vicepresidenta de l’associació que aglutina tots els establiments, Maica Terrones, qui va indicar que la població que ja ha rebut la immunització “s’està animant a viatjar els pròxims mesos”.Terrones va assenyalar que el fet que el certificat Covid andorrà només estigui homologat a Espanya i França limita els desplaçaments a aquests països, però va apuntar que estan rebent reserves de cara a mitjan estiu per viatjar a zones del mediterrani com Grècia i Croàcia, i destinacions de llarga distància, com el Carib i les Maldives. “Ja hem tingut gent que ha viatjat amb el certificat a les illes Canàries i les Balears, però confiem que a principi de juliol s’homologui arreu el passaport Covid d’Andorra per acabar de donar un impuls a la represa de la nostra activitat”, va dir. La vicepresidenta també va recordar que l’entrada en vigor del certificat “alleugerarà” l’import que les famílies destinen a les vacances, el qual ara mateix es veu incrementat per la realització de proves PCR per demostrar que no tenen el virus.Per cloure, Terrones va destacar que el sector comença a “respirar” amb l’arribada de l’activitat i es mostra optimista amb les previsions. “Estem notant una gran millora, avui dia, en comparació amb les vendes que vam fer la temporada passada, la qual va estar molt més marcada per la pandèmia”, va asseverar. Tanmateix, va apuntar que “no hi ha punt de comparació amb la del 2019”.