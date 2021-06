Andorra la Vella posa a la venda les entrades per Gispy Kings by André Reyes

The Gipsy Kings by Andre Reyes

Actualitzada 23/06/2021 a les 11:15

Andorra la Vella ha posat a la venda aquest matí les entrades per al concert dels Gipsy kings by André Reyes que organitza el comú per al proper 11 de juliol coindint amb l'arribada del Tour de França. En total, segons informa l'ens comunal, hi haurà disponibles un miler de localitats a un preu de 10 euros que es poden adquirir presencialment a l’Oficina de turisme i també per Internet. L’espectacle tindrà lloc a l’aire lliure a l’aparcament del Centre ciutatbusos (antiga plaça de braus) a les 20.30 hores.