Andorra la Vella convoca dotze places d'informadors turístics

Actualitzada 23/06/2021 a les 08:39

El comú d'Andorra la Vella ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres, la declaració del procés selectiu d’ingrés per contractar 10 informadors turístics, 1 guia turístic cultural i 1 guia turístic de muntanya, per a l’estiu 2021, com a treballadors públics interins.Segons l'edicte, per acord de la Junta de Govern del 16 de juny del 2021, s’acorda declarar aquest procés selectiu mitjançant l’Edicte del 17 de març del 2021. D’acord amb l’article 124 del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, contra aquest acte s’hi pot interposar recurs administratiu davant el comú en el termini d’un mes, a comptar de la data de la seva notificació. La interposició de recurs no implica la suspensió de l’acte impugnat.