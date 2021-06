Salut registra 22 nous casos durant el cap de setmana i els actius pugen a 72

Actualitzada 22/06/2021 a les 06:36

Els casos de Covid han augmentat en 22 des de divendres, segons va comunicar ahir al migdia el ministeri de Salut. Els nous positius eleven a 13.864 les persones que han passat la infecció, de les quals 72 continuen amb el virus actiu, que són set persones més que divendres passat.D’altra banda, la campanya de vacunació ha sumat des de divendres l’administració de 4.286 vaccins, que deixen 24.598 persones immunitzades ja amb les dues dosis, per la qual cosa el 37,26% de la població ja té la pauta completa. El total de vacunes posades ascendeix a 63.265 i amb la primera dosi hi ha 38.667 ciutadans, que significa que un 58,58% de la població vacunable ha rebut almenys una injecció del fàrmac contra el SARS-CoV-2.Quant a l’impacte en els centres educatius, hi ha sis aules amb part dels alumnes confinats a casa i sis en vigilància passiva.