Quatre detinguts per contraban de tabac

Actualitzada 22/06/2021 a les 06:39

LLIBERTAT DEL CONDUCTOR DE L'ACCIDENT DE SORNÀS





Els veïns de la urbanització de la Turera, a la sortida d’Ordino, prop del pont de Sornàs, fa temps que malauradament presencien accidents en aquell tram. El sinistre mortal del conductor d’una moto, un home no resident de 65 anys, els ha dut a tornar a reclamar la necessitat d’un canvi real de la carretera. El jove resident de 20 anys que conduïa el turisme implicat en l’accident mortal de Sornàs, dissabte passat, va sortir la mateixa nit de comissaria. El cos va confirmar que l’arrestat va donar negatiu per alcoholèmia. Després de passar a disposició judicial la Batllia de guàrdia va decidir deixar-lo en llibertat amb retirada del permís de conduir acusat d’un delicte d’homicidi imprudent.Els veïns de la urbanització de la Turera, a la sortida d’Ordino, prop del pont de Sornàs, fa temps que malauradament presencien accidents en aquell tram. El sinistre mortal del conductor d’una moto, un home no resident de 65 anys, els ha dut a tornar a reclamar la necessitat d’un canvi real de la carretera.

Dos homes residents, de 64 i 72 anys, i dos homes no residents, de 32 anys, van ser detinguts per la policia com a integrants d’un grup de contraban que hauria mogut mercaderia il·legal per valor de 125.000 euros. L’operació, anomenada Constel·lació, es va dur a terme diumenge a les nou de la nit a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. S’acusa els implicats de delictes contra l’ordre socioeconòmic –contraban–, administració de justícia i contra l’ordre públic. Durant la intervenció els agents van comissar 6.800 paquets tabac, amb un valor de 23.664 euros, cinc turismes i 1.300 euros en metàl·lic. Les investigacions del cos de seguretat indiquen que els dos residents “serien presumptament els encarregats de subministrar tabac en grans quantitats a un grup organitzat de contraban de la regió de Tolosa al qual pertanyerien”.Pel que fa a la resta del balanç policial de la setmana, el cos d’ordre públic va detenir 18 persones. D’aquestes, cinc van ser denunciades per presumptes delictes contra la seguretat en el trànsit, una contra la salut pública, una contra el patrimoni i onze per altres delictes. Dimecres passat un home no resident de 57 anys va ser detingut a Escaldes-Engordany com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual, ja que una dona resident el va denunciar per fer-li tocaments. En un altre cas succeït a Encamp divendres a la nit, un conductor de 25 anys va ser detingut per tenir un incident de circulació amb un vianant, quan aquest li va etzibar un cop de puny que li va provocar una ferida al nas i el trencament d’una dent. A la prova d’alcoholèmia va donar una taxa de 0,92 g/l. I dimarts un home no resident de 22 anys va ser detingut a Escaldes per lliurar documentació falsa al servei d’Immigració, adjuntant un certificat inautèntic sobre la seva activitat laboral.