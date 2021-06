Nova furgoneta per a serveis d'inclusió sociolaboral

Actualitzada 22/06/2021 a les 12:42

Mitjançant les donacions recollides pel projecte targeta solidària de MoraBanc, l'empresa d'inclusió sociolaboral i&i Serveis ha conseguit adquirir una furgoneta per al transport dels seus treballadors i mercaderies en el seu servei de càtering BDGust!. El nou vehicle es farà servir per a serveis com la missatgeria i el reciclatge, la destrucció de documentació confidencial, el suport a empreses en àmbits com l'administratiu, neteja, jardineria, magatzem, cuina i manteniment, i també per al lliurament a domicili d’articles de regal fets a mà a la botiga en línia d’i&i Serveis.