Nou acord turístic entre Caldea, Vallnord-Pal Arinsal i Naturlandia

Actualitzada 22/06/2021 a les 06:34

Caldea, Naturlandia i Vallnord-Pal Arinsal han arribat a un acord per promocionar les tres destinacions sota la mateixa denominació comercial, Aventura & SPA. Aquest nou paquet inclou l’entrada a diferents activitats dels dos centres d’aventura més el passi al termolúdic de l’spa termal. És la primera vegada que aquest projecte es comercialitza a Andorra i té com a objectiu promocionar el país com a destinació de natura, d’oci i benestar de qualitat.Pel que fa a Caldea, el passi inclou, en horari de tarda, una entrada de tres hores a les instal·lacions del termolúdic.