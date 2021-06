Mobilitat posa en marxa la campanya de seguretat viària "Aquest estiu, aixeca el peu"

Actualitzada 22/06/2021 a les 19:13

✋“Aquest estiu, aixeca el peu”, aquest és l'eslògan de la campanya que des del Dpt. de Mobilitat del @GovernAndorra engeguem aquesta setmana i que vol conscienciar els conductors del país sobre els perills de la carretera i promoure una conducció segura, responsable i eficient pic.twitter.com/cO7LnyScU2 — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) June 22, 2021

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha presentat la "Aquest estiu, aixeca el peu", una campanya de seguretat viària que s'estendrà del 23 de juny fins al 8 de setembre amb la voluntat de conscienciar als conductors sobre els perills de la carretera, promoure una conducció segura, responsable i eficient; i adaptar la conducció a les normes de trànsit.Govern informa que Filloy ha indicat que a les portes d’un segon estiu marcat per la pandèmia de la Covid-19, molts residents al país ja sigui en caps de setmana o de més durada sortiran del país per motius d'oci. Així doncs, el Departament de Mobilitat ha dissenyat una campanya que es difondrà durant tot l’estiu a través de les xarxes socials i dels panells informatius i que compta amb diferents creativitats visuals, que es publicaran setmanalment. El ministre hadestacat, entre d’altres, l’ús correcte del cinturó de seguretat; no fer ús del mòbil mentre es condueix, respectar la distància de seguretat amb la resta de vehicles o planificar el viatge abans de començar a circular.