Les Nits d'estiu als museus tornen el 2 de juliol amb més de 45 activitats

Actualitzada 22/06/2021 a les 18:52

Les Nits d'estiu als museus tornen aquest any els vespres del 2 de juliol al 18 de setembre amb un marcat caràcter autòcton. Segons informa Govern, la Taula de Museus d'Andorra és la impulsora d'aquest projecte en què enguany hi participen onze institucions públiques i privades que s'han unit per oferir un alt contingut d'ADN autòcton. Totes les entitats organitzadores (Museu Carmen Thyssen Andorra, MW Museu de l’Electricitat, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i el Ministeri de Cultura) s’han unit per oferir un programa de 45 activitats, gran part de les quals seran gratuïtes, per tenyir de festa cultural les nits d’estiu.El tret de sortida serà el 2 de juliol al Camí Hidroelèctric d’Engolasters, amb una visita i una observació astronòmica, i el punt final el marcarà un duo de l’ONCA a l’era gran de Casa Rossell. Al llarg de tot aquest període i destaquen les diferents rutes de descoberta d’Encamp organitzades per Casa Cristo; el joc d’escapada ‘La Mina’ per descobrir la Ruta del Ferro; la sessió de curtmetratges infantils a la vora del llac d’Engolasters; l’exposició de Toulouse-Lautrec al CAEE; les diferents rutes teatralitzades per Andorra la Vella i l’espectacle de dansa contemporània al Santuari de Meritxell.