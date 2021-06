L'ocupació als hotels es manté per sobre del 55% durant el cap de setmana

Actualitzada 22/06/2021 a les 09:50

Els hotels oberts s'han mantingut per sobre de 39 durant l’últim cap de setmana -els mateixos que la setmana passada- i han assolit unes xifres d'ocupació del 56,68%, lleugerament inferiors a les del passat (61,53%), segons informa la Unió Hotelera. Entre setmana, s'ha registrat un increment de l'ocupació, que ha passat de ser d'un 35,61% a un 39,70%.La Unió Hotelera que, entre setmana, s'han complert les previsions d'estar entre el 35 i el 40%, mentre que el cap de setmana s'ha mantingut per sobre del 55%. La previsió de cara al final del mes de juny és que pugin les ocupacions, tant per la presència de l'Andorra Mountain Music com per la fi dels Ertos.