L'AFA diu que no va entregar la documentació perquè “no eren actes”

Actualitzada 22/06/2021 a les 14:59

L’AFA -en el moment dels fets INAF- ha argumentat que no va entregar la documentació relativa a les reunions entre el supervisor, els auditors externs i BPA perquè considerava que “no eren actes”. Així ho ha comunicat aquest matí el president del tribunal, Enric Anglada, quan ha informat que ja disposaven de la informació entre el 2007 i el 2011 per part de l’AFA. D’aquesta manera, el supervisor ha justificat que fins ara digués que les actes no existien i no entregués la documentació fins a rebre ahir el requeriment del tribunal. Anglada ha explicat que el tribunal ha desestimat obrir diligències. El que sí que ha decidit el tribunal, per petició novament de les defenses, és fer un requeriment per complementar la informació entregada i que el supervisor aporti també documentació de les reunions fins el 2014 que haurà de fer arribar abans de dilluns.