El SAAS ha tramitat 615 baixes per Covid de treballadors fins a final d'abril

Actualitzada 22/06/2021 a les 06:42

“Tots els professionals que formen part de la plantilla orgànica del SAAS, de totes les àrees i serveis, 1.197 treballadors assalariats i 34 metges per compte propi, van contribuir que l’estructura aguantés l’enorme embat a què la pandèmia va sotmetre l’organització”, destaca el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la resposta a les preguntes formulades per la consellera socialdemòcrata Susanna Vela sobre l’impacte de la pandèmia en el sistema sanitari. Una de les casuístiques que es van haver de solucionar és la del volum de baixes entre el personal que es van produir pel virus i que la resposta quantifica: 491 durant el 2020, que sumen prop de 8.500 dies, i 124 el 2021 (entre el gener i final d’abril), que suposen un miler de dies.Per cobrir les malalties dels treballadors i l’augment de volum de feina s’han realitzat 89 contractacions el 2020 i 52 més el 2021, de les quals una cinquantena corresponen a professionals d’infermeria i una vintena a metges. El ministre recorda que durant la primera onada també es va comptar amb el suport dels professionals sanitaris de la brigada cubana, 39 en total.La consellera també demana per les retribucions pagades des de l’esclat de la crisi sanitària. En la resposta el ministre inclou les hores extraordinàries, les contractacions i la formació derivada de la pandèmia i les baixes cobertes. Tots aquests conceptes van suposar 912.907 euros des de mitjan març fins a final de desembre i 773.175 en els quatre primers mesos d’aquest any.Finalment, i quant al suport psicològic que s’ha facilitat als professionals, el ministre respon que durant la primera onada es va organitzar un dispositiu de seguiment als professionals aïllats a casa pel virus i que el servei de salut mental hi feia un seguiment setmanal. Després, si es considerava necessari, es feia una consulta a salut mental. Els atesos han estat 180 professionals.