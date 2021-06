El Govern planteja restringir la congelació dels lloguers el 2022

Una possibilitat és “liberalitzar” els contractes que no s’han apujat des del 2019

Habitatge aposta per flexibilitzar la congelació dels lloguers de cara al 2022 per començar a estabilitzar el mercat de pisos d’arrendament. Ho va afirmar ahir el titular de la cartera de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, durant l’entrevista a DiariTV, la televisió del Diari d’Andorra, en la qual va manifestar que la qüestió es tractarà entorn de la pròxima taula nacional amb els diversos agents implicats i que se celebrarà pels volts del mes de juliol. En aquests moments estan duent a terme diferents debats en grups reduïts per trobar una solució que beneficiï tothom i “s’han vist diverses opcions”