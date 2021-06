El cartutx de les eleccions

el suport a la gestió de la crisi de la Covid-19, els resultats d’una enquesta i la demanda d’un Govern fort per afrontar la greu situació econòmica obren el debat d’avançar els comicis

Enquesta del CRES. Crisi al PS. Liberals obligats a anar en coalició amb DA per no acabar sent irrellevants. Actuació de terceravia encara més erràtica i desganada que el primer dia. Les continuades exigències de Ciutadans Compromesos. Fa un any i mig ni Xavier Espot ni cap dels militants de DA s’hauria pogut imaginar un panorama polític que els anés tant de cara. La pandèmia hi ha tingut molt a veure. Per dos motius: perquè la gestió de la crisi sanitària i econòmica ha tingut l’aprovació majoritària dels ciutadans i perquè ha permès dissimular el full de ruta, “dubitatiu i