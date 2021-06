Debat sobre la digitalització i la innovació al comerç

Actualitzada 22/06/2021 a les 18:13

'Comerç phygital: els camins de l'omnipresència' ha estat el títol de la cinquena edició de l’INNTEC, que ha tingut més d'un centenar d'inscrits entre presencials i telemàtics. Cinc ponències, dues taules rodones i dos casos d'estudi han tractat d'explicar al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i també en directe via YouTube elsnous camins que s'obren per al comerç en l'època post-Covid-19.Albert Moles, president d’ACTINN, ha destacat que es tracta d'una edició de l'INNTEC "en la que hem volgut dedicar als negocis al detall i als negocis business to consumer en general, després d’un any molt complicat per als actors del país a causa de les restriccions de mobilitat amb els estats veïns".Conxita Marsol, cònsol major d'Andorra la Vella, ha comentat que el comerç andorrà "ha d'estar a la primera línia en l'àmbit digital per poder oferir la millor experiència al comprador presencial", i ha celebrat que es faci un congrés "en que es discuteix com ha de ser el comerç del futur, una qüestió que interessa molt a un país eminentment comercial com Andorra".Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, ha enumerat "quatre àmbits rellevants en la transformació digital": el comerç electrònic, el business intelligence, l'omnicanalitat i la innovació constant, per concloure que "la clau rau en que aquestes eines aportin realment valor al client".