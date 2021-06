Educació contempla que s'hagi de portar mascareta a les escoles al setembre

Actualitzada 22/06/2021 a les 13:15

La titular d'Educació ha anunciat que el Govern treballa amb tres escenaris per a l'inici de curs al setembre en funció de l'afectació de la pandèmia al moment de retornar a les aules. Ester Vilarrubla ha explicat que el primer supòsit és mantenir la situació actual que és la més estricta, un altre seria continuar amb "alguna mesura menys restrictiva com no utilitzar les mascaretes en alguns espais" i el tercer escenari és "molt més relaxat" i s'aplicaran uns protocols o uns altres segons "les dades sanitàries que es tinguin en cada moment".La ministra ha exposat aquestes previsions a Encamp en l'acte dels alumnes de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp aquest matí per acomiadar el curs. Els escolars han sortit al pati del centre per simbolitzar el final de les classes d'un any marcat per les restriccions de la Covid i els positius que han obligat a interrompre l'ensenyament presencial de manera total o parcial en algunes aules i s'han situal al voltant d'un mural amb un missatge que destacava que han "aconseguit" finalitzar el curs i s'han celebrat actes similars a totes les escoles del país.Ester Vilarrubla ha felicitat "als docents, per treballar més que mai, a les famílies per confiar i portar els infants a les escoles i als alumnes per afrontar una situació que no ha estat gens fàcil per a ells". La ministra ha destacat que els cribratges setmanals, la creació de grups bombolla o l'ús de les mascaretes han permès que "hem aconseguit que les escoles siguin espais segurs i podem acabar el curs amb cap centre tancat". Els estudiants de Segona Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional finalitzen el curs aquest divendres i els més petits, el 2 de juliol.El centre d'Encamp va estar especialment afectat per la Covid a l'octubre quan l'acumulació de contagis va obligar a tancar l'escola durant unes setmanes per aturar l'expansió de la infecció.