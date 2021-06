Allotjament i sopar a Casa Vicens per un euro

Actualitzada 22/06/2021 a les 19:34

Els gestors de la Casa Vicens, dissenyada per Antoni Gaudí i adquirida per Morabanc al 2014, han arribat a un acord amb la plataforma Airbnb per oferir una nit d'allotjament per a dues persones per només un euro. La promoció serà durant la propera tardor i inclourà un sopar inspirat en el reputat arquitecte, esmorzar en un jardí privat i una visita guiada.La reserva es podrà fer el proper dilluns 12 de juliol a les 16 hores amb dos requisits: que les dues persones siguin majors de 18 anys i que convisquin juntes, per preservar la bombolla.