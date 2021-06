Speed dating empresarial

Més de 130 persones entre empresaris, inversors i emprenedors es van reunir divendres passat a la primera edició de l’Andorra Business Market.

Dos minuts i mig. Aquest és l’espai del qual disposava cada emprenedor per a fer el seu speech. 150 segons de diàleg a sobre l’escenari que, ben aprofitats, podien acabar derivant en un futur pacte o contracte empresarial. “Existia una mancança per connectar emprenedors i start-ups que estaven buscant finançament amb inversors” explicava Judith Hidalgo, directora d’Andorra Business Market. Aquest, doncs, va ser el punt de partida que Hidalgo va decidir explotar per a crear la primera edició d’aquest esdeventiment que es va celebrar divendres passat. Així doncs, l’Hotel Plaza es va convertir durant tot el dia en el centre