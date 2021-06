Més del 85% dels presos ja estan vacunats

Actualitzada 21/06/2021 a les 05:54

Segons van informar des de Govern, però, l’ampliació de la franja d’edat no es deu a un menor nombre d’apuntats a la plataforma entre els més joves. De fet, asseguren que amb els números que es tenen actualment, la proporció d’adhesió entre els joves menors de 30 és la mateixa que entre les altres franges d’edat. Tot i així, els romanents dels vaccins de Pfizer han permès superar la trentena i convocar les persones que estan apuntades a la plataforma.



Prop del 86% dels interns a la presó de la Comella ja han rebut la primera dosi de la vacuna. Així ho va indicar el director del centre penitenciari, Miquel Àngel Garcia, al Diari, que va detallar que dels 50 presos que hi ha actualment, 44 estan interns i 6 tenen un règim de semillibertat. Dels 44 que estan tancats, 38 ja s’han posat la primera dosi i estan pendents de rebre la segona. Una xifra que ha augmentat des de principis de juny quan Garcia va informar que 15 presos havien manifestat que no es volien vacunar. Això significa, tal com va apuntar el director, que “ja hi ha un nombre molt elevat d’interns vacunats” i que en “dues o tres setmanes ja es podran relaxar les mesures sanitàries pel que fa a les visites”.Segons Garcia, aquestes xifres permeten mantenir les previsions per reactivar els vis-a-vis la primera quinzena de juliol. “Salut ens ha dit que després de dues o tres setmanes de la primera dosi, la vacuna ja crea anticossos i això facilitarà que es puguin reactivar les visites presencials”, va comentar el director. Malgrat això, la delicada situació sanitària obligarà el centre penitenciari a aplicar nous protocols quan es permetin els vis-a-vis per evitar possibles contagis entre els interns. “S’ha de tenir en compte que la situació de la presó no és la mateixa que a l’exterior i que un contagi tindria greus conseqüències”, va alertar Garcia. En aquest sentit, per a qualsevol visita que es dugui a terme se li reclamarà a tota persona que vulgui veure un reclús un test d’antigens negatiu realitzat en un temps previ no superior a les tres hores. Així mateix, tal com va recalcar el director de la presó, se seguiran aplicant els protocols sanitaris que marqui el ministeri en cada moment de la pandèmia.El màxim responsable del centre penitenciari va voler remarcar que en alguns casos s’ha informat malament sobre la situació dels presos i va deixar clar que la comunicació amb l’exterior sempre s’ha mantingut, malgrat que sense contacte físic. “Els interns tenen trucades dia sí dia no i tres cops per setmana poden rebre visites però amb un vidre entremig de les dues persones”, va explicar.Garcia també va avançar que ja s’han començat a relaxar les mesures a l’interior de la presó degut a la millora de les dades epidemiològiques. Així, per exemple, els interns ja no han de dur la mascareta quan estan al pati, tal com s’ha fet també amb els ciutadans quan estan en llocs oberts.Tot i les paraules de Garcia, algunes fonts properes a la presó defensen que el retorn del vis-a-vis no serà possible fins que els interns tinguin les dues dosis de la vacuna, un fet que no es produirà fins a principis d’agost. Aquests dubtes han creat cert malestar dins del centre i fins i tot pressions entre els interns perquè aquells que no es volen vacunar canviïn d’opinió. Les veus més crítiques de la presó consideren que s’ha deixat massa temps als condemnats sense contacte físic amb els seus familiars i amics i que s’hauria d’haver prioritzat abans el col·lectiu, atenent que només són una cinquantena de persones.