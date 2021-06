Les primeres conclusions de l'accident a la C-14 apunten a un avançament imprudent

Les causes probables del sinistre del passat dissabte a la C-14, a l’altura del municipi català de Bassella, a l’Alt Urgell, encara s’estan investigant i ara com ara no s’han confirmat. Tanmateix, segons els Mossos d’Esquadra, les primeres conclusions apuntarien a un avançament imprudent per part del vehicle amb matrícula espanyola.



L’incident va tenir lloc pels volts de les 9 del matí en una col·lisió en què es van veure implicats tres turismes, dos andorrans i un espanyol, i un autobús també del Principat. El conductor d’un dels vehicles amb matrícula andorrana, un resident de 43 anys, va morir en l’impacte