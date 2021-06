La Casa de la Vall acull els I Premis El Temps de les Arts

Actualitzada 21/06/2021 a les 06:18

Ahir a la nit es va emetre l’acte de lliurament dels I Premis El Temps de les Arts, convocats pel portal digital El Temps de les Arts i amb la col·laboració de la Federació Llull, formada per Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Òmnium Cultural i de la Xarxa d’Universitats Vives. L’entrega dels guardons es va presentar en un format excepcional, marcat per les necessitats d’adaptar-se a la Covid-19, però també amb l’ambició d’arribar a tots els punts del territori. Lluís Danés va dirigir l’acte, que es va emetre de forma quasi simultània per les televisions de parla catalana: TV3, Catalunya Ràdio, IB3, À Punt TV, TV Andorra i Alguer Catalan TV i les respectives emissores de ràdio. A la Casa de la Vall d’Andorra es va entregar el Premi El Temps de les Arts en la categoria de Música Clàssica al compositor Benet Casablancas per a l’òpera “L’enigma di Lea”.