Actualitzada 21/06/2021 a les 06:21

La policia es va desplaçar a l’establiment on s’allotjaven un grup de joves francesos, proper al carrer Roureda de Sansa, davant l’avís que van rebre per part d’un veí. El cos els va demanar que aturessin l’enrenou i el grup els va fer cas, per la qual cosa la festa es va acabar i no hi va haver cap detenció.