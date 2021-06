Actualitzada 21/06/2021 a les 11:16

Flama i Canigó arriba a Andorra dimecres a les 13 h

Sant Julià de Lòria celebrarà, durant aquest Sant Joan, els 25 anys de falles, després del parèntesi de l'any passat per culpa de la pandèmia. A sobre, la Fallaire Major de les Valls d'aquest 2021 és la laurediana Anna Lluch.Les celebracions començaran aquest dimecres amb la recollida de la Flama del Canigó a Casa de la Vall a les 19 h i la baixada de relleus fins a la plaça de la Germandat. L'acte central serà la cercavila amb la Flama del Canigó i els fallaires adolescents i adults. El primer tram serà a les 22.30 h al Barri Rocacorba, acabant amb el ball dels fallaires adults a la plaça de la Germandat. El segon tram començarà a la mateixa plaça fins al parc del Prat Gran amb la lectura del manifest i l'encesa de la foguera.Aquest dimecres a les 13 hores, la Flama i Canigó arribarà a la frontera andorrana del Sud, on serà rebuda pels monitors d'AINA. Aquest any, Andorra la Vella serà la parròquia amfitriona, amb l'arribada prevista per a les 13:30 hores.Serà rebuda per la Cònsol, Conxita Marsol, i representants del Comú que la guardaran fins a la tarda on sobre les 19 h. Serà llavors quan la portaran a la Plaça del Consell, on serà rebuda per la Sra. Síndica i la resta d'autoritats presents. Després, es llegirà el manifest i es procedirà al lliurament de la mateixa a cada una de les parròquies abans d'encendre les fogueres. En aquesta ocasió, es recuperarà part del format habitual tot i les restriccions de la pandèmia.