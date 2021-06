Espot i Suñé agraeixen a Macron el suport de França

Actualitzada 21/06/2021 a les 18:55

Xavier Espot, cap de Govern, i Roser Suñé, síndica general, han tingut aquest dilluns una reunió amb el copríncep Emmanuel Macron. Durant la trobada institucional, la segona al Palau de l'Elisi, s'ha tractat l'actualitat econòmica, política i social d'Andorra durant l'actual context de recuperació de la crisi, així com els principals reptes del país pels pròxims dos anys.Espot i Suñé s'han mostrat optimistes sobre la situació sanitària i la campanya de vacunació, on el 57,8% de la població vacunable ja ha rebut la primera dosi i el 36,8% ha completat la pauta. Tant el cap de Govern com la síndica general han agraït a Macron les 18.000 dosis de vaccins facilitades per França. Espot també ha agraït al copríncep el reconeixement del certificat que obtenen els ciutadans andorrans al rebre les dues dosis de la vacuna, facilitant així la mobilitat per Europa en una cooperació oferta per França, que ha fet de pont amb la UE.La gestió de la crisi derivada de la pandèmia i les expectatives de recuperació de cara als dos propers anys també han estat temes abordats durant la trobada. Espot també ha exposat quina és la situació d'Andorra per a l'Acord d'Associació amb la UE, així com els contactes duts a terme en els darrers mesos. El cap de Govern, la síndica general i el copríncep Macron han coincidit que la presidència francesa del Consell de la UE, que tindrà lloc durant el primer semestre del 2022, serà una bona oportunitat per donar un impuls significatiu a les negociacions. Durant la trobada també s'ha abordat la cooperació transfronterera de caràcter permanent.El cap de Govern a París es reunirà demà amb el primer ministre francès, Jean Castex, i amb les trobades amb la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, així com amb la secretària general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo.