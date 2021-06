El tribunal demana a l'AFA de manera “immediata i urgent” la informació que reclamen les defenses

Actualitzada 21/06/2021 a les 15:26

Les defenses dels processats en la causa primera de BPA han demanat la suspensió de la vista fins que l’AFA aporti les actes de les reunions que es van mantenir entre el supervisor financer, els auditors externs i BPA. Els advocats defensors ho han reclamat després que l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, afirmés que “l’INAF ha mentit de manera palmària al tribunal”. Segons ha explicat el seu advocat, Jesús Jiménez, i altres lletrats defensors que s’han unit a la demanda, el regulador financer ha negat en diferents ocasions l’existència de les actes que s’estan reclamant. Una acta aportada per una de les consultores externes, però, ha evidenciat l’existència de la documentació. Per això, els lletrats han afirmat que l’INAF -ara AFA- “ha mentit” i Jiménez ha assegurat que “fins que no tinguem aquestes actes no podem continuar perquè no ens podem defensar”. Amb tot l’exposat, finalment el tribunal ha decidit que requerirà de forma “immediata i urgent” que el regulador aporti la informació requerida en un termini màxim de 18 hores per poder reprendre de nou la vista demà al matí tal i com estava previst.