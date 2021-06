El SAAS destina 1,68 milions a sous per combatre la Covid-19

Actualitzada 21/06/2021 a les 17:13

El Govern ha fet públiques múltiples xifres dels recursos humans que el SAAS i l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell han destinat a la gestió de la pandèmia dels SARS-CoV-2. "Tots els professionals que formen part de la plantilla orgànica del SAAS, de totes les àrees i serveis, 1.197 treballadors assalariats i 34 metges per compte propi, van contribuir que l’estructura aguantés l’enorme embat a què la pandèmia va sotmetre l’organització", s'explica en la resposta escrita a les qüestions formulades per la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela.El Govern també fa referència al nombre de retribucions pagades des de l'inici de la pandèmia i a l'import total, que ha estat de 1.686.082 euros des del 13 de març de 2020 fins el 30 d'abril de 2021. En concret, l'any passat es van destinar 912.907 euros a personal de Direcció Assistencial, Direcció d'Infermeria i Serveis Corporatius; mentre que de l'1 de gener al 30 d'abril se'n van destinar 773.175. D'altra banda, s'han tramitat 615 baixes laborals des de l'inici de la pandèmia, sent 491 d'elles durant el 2020 i 124 durant els quatre primers mesos de 2021.