Detingut un home per fer-li tocaments a una dona

Actualitzada 21/06/2021 a les 13:20

El passat dimecres, un home no resident de 57 anys va ser detingut a Escaldes-Engordany com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. El dia anterior, una dona resident l'havia denunciat per proposar-li de tenir relacions sexuals, fer-li tocaments a una cuixa, i abraonar-se amb el seu cos sobre ella. En el moment de la detenció, els agents van veure podria tenir alterada la seva capacitat de judici, motiu pel qual se'l fa visitar el metge forense. Finalment, va ser traslladat a l'hospital per ser avaluat per un especialista en psiquiatria.En un altre cas succeït a Encamp el passat divendres a la nit, un conductor de 25 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat i contra la seguretat col·lectiva. Passades les 23 hores, va tenir un incident de circulació amb un vianant, el què va desembocar en el fet que li etzibés un cop de puny que li va provocar una ferida al nas i el trencament d'una dent. A la prova d'alcoholèmia, va donar una taxa de 0,92 g/l.El dimarts, un home no resident de 22 anys va ser detingut a Escaldes per un delicte contra el tràfic jurídic. Per a l'obtenció d'autorització de residència i treball, el jove va lliurar documentació falsa al Servei d'Immigració, adjuntant un certificat inautèntic sobre la seva activitat laboral al seu país d'origen, així com un document inautèntic d’una empresa privada on deia haver treballat.A Canillo, un home no resident de 55 anys també va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat per amenaces de mort amb arma curta. Els fets van passar arran d’una discussió mitjançant una videoconferència i l'autor va reconèixer els fets lliurant l'arma.Pel que fa a la resta del balanç policial de la setmana, el cos d'ordre públic va detenir 18 persones. D'aquestes, 5 van ser denunciades per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, una contra la salut pública, una contra el patrimoni i 11 per altres delictes.