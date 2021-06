Detingudes quatre persones en una operació judicialitzada per contraban

Actualitzada 21/06/2021 a les 13:34

Els agents policials van detenir aquest diumenge 20 de juny a dos homes residents de 64 i 72 anys, i dos homes no residents de 32 anys, per contraban. Els fets van tenir lloc a les 21h a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria i concretament, se'ls acusa de delictes contra l’ordre socioeconòmic -contraban-, administració de justícia, i contra l’ordre públic. La detenció es va realitzar en el marc d’una operació judicialitzada per combatre el contraban.